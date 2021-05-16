شكري: شهدنا استفزازات واحتكاكات بالمصلين من أهل القدس لا مثيل لها

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إننا شهدنا على امتداد شهر رمضان المبارك الماضي احتكاكات واستفزازات لا مثيل لها بالمصلين من أهل القدس في المسجد الأقصى المبارك، بالتوازي مع عملية تهجير ضمن سياسة ممنهجة لعدد من السكان العرب بحي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في مجلس الأمن، أن هذا الأمر أغضب الملايين من العرب والمسلمين الذين ضاقوا على مدى العقود الثلاثة الماضية من وعود وتعهدات دولية ذات طابع قانوني بالتفاوض الجاد حول إنشاء دولة فلسطينية على أراضي تم احتلالها عام 1967 التي تشمل القدس الشرقية ولم تنفذ.

وتابع: «اليوم نجتمع في وقت يعد التطور الذي يفرض نفسه علينا هو مشهد العملية العسكرية التي يقع ضحيتها أعداد كبيرة من الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو يهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة وندعو المجلس لأن يلفتت لهذا الوضع المتأزم وأن يرتقي إلى حجم التحديات الملقاه على عاتقه لإنهاء جولة الصراع الحالية أملا في تهدئة تتيح للجميع التقاط أنفاسهم والتفكير في الأسباب التي أوصلتنا للنقطة الحالية».