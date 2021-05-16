سامح شكري: لا سلام دون حل عادل لقضية فلسطين.. «مش هنخترع العجلة»

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه يجب استخلاص العظة والاستنتاجات المنطقية التي طالما طرحتها مصر وهي أنه لا سلام في المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، ونحن هنا لا نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة فالحل موجود، إذ إن حل الدولتين رغم كل شيء لا زال هو الخيار العملي الوحيد الذي ترتضيه كل الأطراف.

وأضاف «شكري»، خلال كلمته في مجلس الأمن، أن ما يتعرض له الاستقرار الإقليمي، اليوم، من ابتزاز لم يكن وليد اللحظة بل هو نتيجة مباشرة لسيادة مناخ من الاحتقان والإحباط تولّد عبر سنوات وسنوات من التراجع لإحلال السلام في المنطقة، ولعل في أحداث الأسابيع القليلة الماضية ما يقدم تفسيرًا لما وصلنا إليه اليوم إذ عانت الأراضي الفلسطينية المحتلة تدهورًا كبيرًا على كل المستويات.

وأردف وزير الخارجية أن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، قد شهدت توسعًا كبيرًا في النشاط الاستيطاني وتزايدًا في حالات التهجير القسري للفلسطينيين واستمرارًا لسياسة مصادرة الأراضي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصلت الممارسات الإسرائيلية إلى حد انتهاك حرمة الشهر الكريم.

وتابع: «شاهدنا جميعًا كيف تحولت باحات المسجد الأقصى إلى ساحة حرب لا تليق بالمقدسات وأماكن العبادة والأديان السماوية الثلاثة في كل الأحوال».