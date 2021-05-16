عاجل.. وفاة شخصين في انهيار مدرج بالكنيس اليهودي بدولة الاحتلال

وفاة شخصين وإصابة عشرات الأشخاص في انهيار مدرج بالكنيس اليهودي بأحدى المستوطنات، حسبما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل لها.

وكانت السلطات الصحية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد أفادت منذ قليل، بإصابة 60 شخصا إثر انهيار مدرج داخل كنيس يهودي بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

وتداول مغردون إسرائيليون مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي بصدد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.