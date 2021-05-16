عدد الفلسطينيين حول العالم.. نصفهم لاجئون ومعدل الخصوبة يتراجع

كشف مركز الإحصاء الفلسطيني أن عـدد الفلسطينيين في العالم 13.350 مليون فلسطيني، منهم 5.039 مليون في دولة فلسطين المحتلة حاليًا و1.597 مليون في أراضي 1948 داخل إسرائيل، و5.986 مليون في الدول العربية، ونحو 727 ألفًا في الدول الأجنبية.

وبلغ عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية 3.020 مليون نسمة و2.019 مليون في قطاع غزة. ويشكل اللاجئون الفلسطينيون 42% من السكان الفلسطينيين، 26% منهم في مخيمات في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة.

انخفاض معدل الخصوبة

بمراقبة عدد الفلسطنيين فإن معدل الخصوبة الكلي انخفض خلال الفترة 2011-2013 إلى 4.1 مولود مقابل 5.9 مولود عام 1999. وفي قطاع غزة بلغ المعدل 4.5 مولود مقابل 3.7 مولود في الضفة الغربية خلال 2011-2013.

انخفاض معدلات المواليد والوفيات

وذكر المركز في تقرير حول عدد الفلسطينيين أن معدل المواليد بلغ في العام 2019 في فلسطين 30.2 مولود لكل 1000 من السكان، منهم 27.7 مولود في الضفة الغربية و34.0 مولود في قطاع غزة.

وبلغ معدل الوفيات الخام في العام 2019 في فلسطين 3.7 حالة وفاة لكل 1000 من السكان؛ منهم 3.9 في الضفة الغربية و3.5 في قطاع غزة.

ارتفاع معدل الخصوبة في الخارج

وحول تتبع عدد الفلسطنيين في الخارج، فقد بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية المقيمة في الأردن 3.3 مولود عام 2010 مقابل 2.5 مولود في سوريا عام 2010 و2.7 مولود للفلسطينيات في لبنان عام 2017.

السكان الفلسطينيون في أراضي 1948

بلغ عدد الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948 في نهاية عام 2019 نحو 1.597 مليون نسمة، وبلغت نسبة الأفراد دون 15 سنة منهم نحو 32.8% للذكور و31.8% للإناث، في حين بلغت نسبة الأفراد 65 سنة فأكثر 4.4% للذكور و5.3% للإناث في نهاية عام 2018.