إبراهيم فايق يناشد متابعيه الدعاء له بعد إصابته بكورونا: «يارب يهون»

ناشد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، متابعيه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بالدعاء له بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال فايق: «الحمدلله.. 7 أيام مروا منذ إصابتي بكورونا.. تعرضت فيهم لأعراض كثيرة.. حرقان الصدر والكحة والتهاب الحلق وإحمرار العينين والصداع النصفي المؤلم وكل أشكال تكسير الجسم.. بعض الأعراض زالت وبعضها مستمر.. أسألكم الدعاء لعل الله يهون.. ولعل تلك الأيام الثقال تمر بسلام».

وأصيب الإعلامي إبراهيم فايق، مذيع قناة أون سبورت، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» الأسبوع الماضي، حيث أعلن أحمد عبدالباسط، نائب رئيس تحرير برنامج إبراهيم فايق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خبر إصابته، قائلا: «بقاله كام يوم قلبه حاسس ويقولي كورونا قريبة مني يا باسط وربنا يسترها لأن الموضوع معايا هيبقى صعب، دعواتكم في هذه الأيام المباركة لأخويا وحبيبي إبراهيم فايق بالشفاء».