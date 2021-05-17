عاجل.. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 218 شهيدا بينهم 59 طفلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على أبناء شعبنا في قطاعي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس إلى 218 شهيدا وأكثر من 5604 جريح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت الوزارة، أن عدد شهداء قطاع غزة ارتفع إلى 197 شهيدا، بينهم 58 طفلا، و34 امرأة، و1235 جريحا، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية بما فيها القدس 21 شهيدا، بينهم طفل، وأكثر من 4369 إصابة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ مساء يوم الاثنين 10 مايو الجاري حتى اليوم، بغارات جوية وبرية وبحرية على مختلف مناطق القطاع، ما أدى إلى تدمير 90 مبنى، بينها 6 أبراج سكينة، منها 3 أبراج دمرت بالكامل.

وفي القدس المحتلة، يواصل المستوطنون انتهاكاتهم بحق أهالي حي الشيخ جراح وسط حماية من قوات الاحتلال، وأغلق الاحتلال الحي بالمكعبات الإسمنتية، في الوقت الذي يستمر فيه بتضييق الخناق على الأهالي، فيما أنه أصيب أكثر من 1000 مواطن في القدس باعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأوضحت وزارة الصحة أن مجمل ما وصل مراكز العلاج، الأحد، في الضفة الغربية 24 إصابة، وهي كالتالي:

رام الله: 11 إصابة، منها 4 بالرصاص الحي، و7 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

بيت لحم: إصابتين بالرصاص الحي في الأطراف.

نابلس: 5 إصابات، 4 منها بالرصاص الحي، وإصابة جراء السقوط.

سلفيت: إصابة بالرصاص الحي في البطن.

جنين: إصابة بالرصاص الحي في القدم.

الخليل: 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.