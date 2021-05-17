فيروس كورونا في الهند.. اللقاح ينجح بنسبة 97% ضد السلالة المتحورة

سلط تقرير لقناة «سكاي نيوز عربية» الضوء على تطورات فيروس كورونا في الهند، استناداً إلى دراسة أجريت في الدولة الآسيوية كشفت فعالية اللقاحات المضادة لكورونا بنسبة 97%، ضد الإصابة بالسلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا، مما يمثل بارقة أمل للهنود أنفسهم، الذين يواجهون موجة شرسة من الجائحة، وصلت إلى تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة لأيام متتالية، فيما انتشرت المحارق الجماعية للجثث في أرجاء البلاد.

فيروس كورونا في الهند.. الدراسة تظهر تراجع الحاجة للمستشفيات بعد التطعيم

وشملت الدراسة 3235 عاملاً في مجال الصحة بالهند، 85 منهم مصابون بفيروس كورونا المتحور، وتلقوا جميعهم لقاحات «أسترازينيكا».

والنتيجة كانت القضاء على الفيروس بنسبة كبيرة، حيث أدخل شخصان فقط، من بين 85 شخصاً، إلى المستشفى للعلاج، وسط استمرار فيروس كورونا في الهند الانتشار بين عشرات الآلاف من المصابين، وإزهاق آلاف الأرواح يومياً.

وقال أنوبام سيبال، المدير الطبي للدراسة، لصحيفة «تليجراف» البريطانية: «أظهرت دراستنا أن 97.38 بالمئة من الذين تم تطعيمهم محميون من العدوى، وأن معدل الحاجة إلى دخول المستشفى كان 0.06 بالمئة فقط، والذي تصاعد في الأيام الماضية مع تصاعد إصابات فيروس كورونا في الهند».

فيروس كورونا في الهند.. طبيب يتحدث عن نتائج واعدة بشأن السلالة الهندية

أما السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة «أوكسفورد»، حيث تُجرى دراسة أخرى بشأن فيروس كورونا في الهند، فقال إن «البيانات حتى الآن واعدة إلى حد ما»، وقال لراديو «تايمز» إنه يبدو أن المتحور الهندي سيكون خاضعاً للقاح، مثل الآخرين.

أما وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، فأكد على الأخبار المبشرة خلال حديثه مع «سكاي نيوز»، قائلاً إن «هناك بيانات جديدة مبكرة جداً من جامعة أوكسفورد، تعطينا شيئاً من الثقة بأن اللقاحات تعمل ضد المتحور الهندي، لكنه يظل أكثر قابلية على الانتشار».

وفي كشف عن حجم المعاناة التي خلفها فيروس كورونا في الهند، أكدا حكومة ولاية «أوتار براديش»، في وقت سابق أمس الأحد، صحة تقارير عن إلقاء جثث لضحايا كورونا في مياه أحد الأنهار، واكتشاف ذلك بعد أن قذفت المياه بهم على ضفاف نهر «الجانح»، أحد أكبر الأنهار في الهند.