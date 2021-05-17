مصرع طفلة صعقا الكهرباء وغرق أخرى في ترعة بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء، إثر ملامستها أحد الأسلاك العارية بمنزلها بدائرة مركز شرطة طما شمال سوهاج، كما لقيت طفلة أخرى مصرعها غرقا، بعد سقوطها داخل ترعة بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب المحافظة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بورود إشارة من المستشفي المركزي، بوصول الطفلة «جني ناصر محمد بكر»، 4 سنوات، تقيم بناحية القرية بالدوير دائرة المركز، «جثة هامدة » إثر صعق كهرباء، انتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال والدتها «سحر.ح .ح»، 36 سنه ربة منزل، قررت بأنه أثناء لهو ابنتها المذكورة بالمنزل لامست يدها أحد الأسلاك الكهربائية العارية ما نتج عنه صعقها ووفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة صدمة عصبية، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة فصرحت بدفن الجثة.

كما تلقي مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، بورود إشارة من المستشفي المركزي، بوصول الطفلة «هويدا. م. ع»، عامين وتقيم دائرة المركز، «جثة هامدة» اثر حادث غرق، وانتقل الي مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبالمعاينة والفحص وسؤال والدها «محمد. ع. ب. ع»، 32 سنه عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو ابنته المذكورة علي حافة الترعة المجاورة للمنزل انزلقت قدماها وسقطت بها، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.