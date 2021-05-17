رفع 150 طن قمامة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن رفع 150 طنًا من القمامة والمخلفات الصلبة من الأحياء والقرى، منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة، ومواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وقال العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية، في تصريحات له، اليوم، إنه تم رفع 60 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع، داخل شوارع أحياء وسط وشمال المدينة،

وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أنه تم رفع 30 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع قرية طوخ، ونقلها إلى الظهير الصحراوي، بالإضافة إلى رفع 30 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة من داخل قرية تلة، و 30 طنًا من داخل قرية نزلة حسين.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن عملية رفع القمامة جاءت لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المُستجد.

علي جانب أخر، حرّرت مديرية التموين بالمحافظة، نحو 455 مخالفة متنوعة، خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق، أثناء أيام عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تصريحات له اليوم، إن المديرية حرّرت 406 مخالفة تموينية للمخابز، و 49 مخالفة خلال حملة على الأسواق، وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار وكيل الوزارة، إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمراكز المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، مع استقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.