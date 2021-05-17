128 فرصة عمل نفذها «مشروعك» بالمنوفية خلال أبريل بتمويل 14 مليون جنيه

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، ساهم خلال شهر أبريل 2021 في تنفيذ 92 مشروعاً بتمويل 14 مليون و807 ألف وتوفير 128 فرصة عمل بنطاق المحافظة، في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للحد من البطالة وبما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى القطاعات.

كما أشار محافظ المنوفية إلى المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، قد ساهم خلال الربع الأول من هذا العام 2021 في توفير 375 فرصة عمل من خلال تنفيذ 278 مشروعا بإجمالي تمويل 53 مليون و430 ألف، ووجه القائمين علي برنامج «مشروعك»، بضرورة تكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة المعيلة من مزايا البرنامج، ومؤكداً علي ضرورة تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض علي أن يتم توفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار تلقى كافة الطلبات المقدمة من المواطنين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة والراغبين في إقامة مشروعات صغيرة تساعدهم على تحسين معيشتهم للمساهمة في توفير حياة كريمة وآمنة لهم، موضحاً أن الهدف من تلك المشروع تكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة ، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة العديد من المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.