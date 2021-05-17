التنسيقية تدين ممارسات الاحتلال في فلسطين: لا بد من حل جذري للقضية

ألقى النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمتحدث باسم نواب التنسيقية بالمجلس، بيان التنسيقية بشأن الاعتداءات المستمرة لجيش الاحتلال على الشعب الفلسطينى خلال الأيام السابقة، واستمرار اعتداء قواته على المُصلين بالمسجد الأقصى وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية واستخدام القوة الغاشمة ضد المدنيين العزل.

وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة وهذا العدوان الغاشم على مواطنين عزل حقنا لدماء الفلسطينين، وما يكابده أشقائنا في فلسطين خاصة مدينة القدس الشريف وغزة الباسلة من معاناة.

وثمّن بيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجهود الدبلوماسية الحثيثة للدولة المصرية لفرض الهدنة بين الأطراف كافة حقنا للدماء، إضافة إلى ما تم تقديمة من المساعدة الطبية والغذائية لأشقائنا الفلسطينيين وفتح معبر رفح بشكل استثنائي لاستقبال أشقائنا الفلسطينين، وفتح المستشفيات في شمال سيناء لمعالجة الجرحى.

وجاء في بيان التنسيقية: «يتقدم نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بخالص التهاني بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك أعادهم الله على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، تابعنا بكل الأسى الاعتداءات المستمرة لجيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني خلال الأيام السابقة واستمرار اعتداء قواته على المُصلين بالمسجد الأقصى وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية واستخدام القوة الغاشمة ضد المدنيين العزل، والذى لن يزيدنا إلا تمسكا بقضيتنا، وإيمانًا بمشروعيتها وإصرارًا على نصر الحق».

وأضاف البيان: «يبدو أنّ جيش الاحتلال لا يدرك أنّ دماءنا التي نقدمها لا تُقارن بإيماننا بعدالة قضيتنا وأنّنا سننتصر مهما طال الزمن، وأنّ المقاومة مستمرة طالما ظل هناك في الوطن العربي وفي فلسطين العربية أطفال ينشأوا على روح المقاومة والصمود والإيمان بالحق الفلسطيني والهوية العربية».

وتابع: «من المؤكد أنّ المجتمع الدولي يتابع ويرى ما يكابده أشقائنا في فلسطين وخصوصا مدينة القدس الشريف وغزة الباسلة من معاناة، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذه الأزمة وهذا العدوان الغاشم على مواطنين عزل حقنا لدماء الفلسطينين، إضافة إلى دور الوفد الأمني المصري رفيع المستوي بالتواجد في فلسطين منذ بدء العدوان في محاولة لوقف إطلاق النار».

وزاد البيان: «نُثمن الجهود الدبلوماسية الحثيثة للدولة المصرية لفرض الهدنة بين الأطراف كافة حقنا للدماء، إضافة إلى ما تم تقديمة من أوجه المساعدة الطبية والغذائية لأشقائنا الفلسطينيين وفتح معبر رفح بشكل استثنائي لاستقبال أشقائنا الفلسطينين، وفتح المستشفيات في شمال سيناء لمعالجة الجرحى، كما أنّ الدولة المصرية كانت وما زالت سباقة بكل جهد لحقن الدماء وتقريب وجهات النظر من خلال التحرك الدبلوماسي والتواصل مع الأطراف كافة، والعديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية للضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان، وجرى طرح العديد من المبادرات من جانبنا لوقف إطلاق النار».

واستطرد: «لا نغفل دور الوفد الأمني المصري رفيع المستوي بالتواجد في فلسطين منذ بدء العدوان في محاولة لوقف إطلاق النار، وحذّرت مصر من أي عمليات اجتياح بري من الجانب الإسرائيلي، وجرى التواصل مع الجانب الفلسطيني لتقريب وجهات النظر، والتأكيد على لسان وزير الخارجية المصري بالأمم المتحدة على الركائز الاساسية لحلحلة الموقف الراهن وضرورة التمهيد لإحياء مفاوضات سلام حقيقية وجادة تستهدف الوصول لحل جذري للقضية من الأساس بدلا من الارتكان للوضع الهش الحالي، الذي لن ينتج سوى دائرة مفرغة من العنف المتكرر، يدفع ثمنها الأبرياء».

وأتمّ البيان: «تأتي هذه الجهود إيمانًا بمسؤوليتنا التاريخية المستدامة تجاه القضية الفلسطينية التي كانت - ومازالت - قضية العرب ككل، وهذا ليس بجديد على مصر الداعمة الأولى دائما للقضية الفلسطينية والمدافعة عنها، عاشت فلسطين عربية وعاش أبنائها ثابتون وأبطال ورمزا للصمود».