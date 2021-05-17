برئاسة السيسي.. تعرف على أسماء مجلس أمناء هيئة المتحف الكبير

نشرت الجريدة الرسمية قرارا جمهوريا برقم 180 لسنة 2021 للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة 3 سنوات، ويتضمن القرار أسماء أعضاء المجلس واختصاصاته، وجاءت الأسماء كالتالي:

وجاء القرار طبقا لما نشر في الجريدة الرسمية كالتالي:

يشكل مجلس أمناء هيئة المتحف الكبير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعضوية كل من:

أولا: الأجانب:

1-تارو آسو- نائب رئيس وزراء اليابان بصفته.

2- جوهي ساساكي- مدير متحف كيوتو بصفته.

3- الأمير سلطان بن سلمان- رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية.

4- مدير متحف المتروبوليتان.

5- أمين عام منظمة السياحة العالمية.

ثانيا: المصريون:

1-وزير السياحة والآثار.

2- وزير الثقافة.

3- وزير المالية.

4- مدير مكتبة الإسكندرية.

5- الدكتور زاهي حواس.

6- الفنان التشكيلي فاروق حسني.

7- الدكتور هشام عكاشة.

8- الدكتور فاروق العقدة.

9- محمد لطفي منصور.

10- الإعلامي شريف عامر.

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة لعمل الهيئة وإقرار الخطط اللازمة المتعلقة بنتفيذها ومتابعة وتقييم عمل الهيئة ودعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقا للقانون.

يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة أو كلما دعت الضرورة بناء على دعوة من رئيسه ويتولى الوزير المختص بشؤون الآثار عرض تقارير العمل على المجلس ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس.

بدأت وزارة السياحة والآثار، التجهيز للاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي بحسب الوزارة ستضم شخصيات مصرية وشخصيات عالمية بارزة، فضلًا عن حضور بارز لمختلف قادة وملوك ورؤساء دول العالم، ورجحت الوزارة أن يكون موعد افتتاح المتحف الكبير في الربع الأخير من العام الحالي 2021.