رقم السيارة خطأ.. تفاصيل جديدة في واقعة « تحرش طنطا»

تفاصيل جديدة حول واقعة « تحرش طنطا»، بطلها قائد سيارة ملاكي وضحيتها طالبة في كلية الآداب بجامعة طنطا، كشفها مسؤول أمني في مديرية أمن الغربية، الذي أكد أن الطالبة لم تتقدم ببلاغ.

وأضاف المصدر، فضل عدم ذكر اسمه، أن الطالبة الجامعية « دعاء محمد» لم تتقدم ببلاغ حتى هذه اللحظة بالواقعة وتعرضها لأي مضايقات أو تحرش جنسي أو لفظي بالواقعة، وأن الأجهزة الأمنية رصدت الفيديو من على صفحات التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، ويتم تتبع المتهم وجار تحديد هويته للقبض عليه.

وفجر المسؤول الأمني، مفاجأة بأن اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة محل الواقعة التي دونتها طالبة ضحية التحرش عبر صفحتها الفيس بوك غير صحيح، حيث تبين بعد التواصل مع مباحث المرور أن أرقام اللوحات تخص صاحب سيارة بيجو وليست السيارة المتواجدة في الفيديو المتداول.

وأوضح أن المديرية شكلت فريق بحث من أجل معرفة هوية قائد السيارة، وتم نشر صور له وجار تحديد مكانه، لافتا إلى أن الفتاة لم يتم استدعائها حتى الآن لمناقشتها حول تفاصيل الواقعة.

وقالت مصادر أمنية، في وقت سابق، إن أجهزة الأمن تفحص فيديو تحرش متداول عبر صفحات السوشيال ميديا بمدينة طنطا في الغربية، وأضافت المصادر، أن الأجهزة الأمنية تتيع اللوحة المعدنية لسيارة الشاب الذي تحرش بفتاة بعد أن «خلع لها ملابسه»، لرفضها استقلال السيارة معه، لتحديد هوية مالك السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاب المتهم بالتحرش.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا، فيديو، نشرته فتاة تدعى «دعاء محمد» أثناء قيام شاب بالتحرش بها من خلال خلع ملابسه لها، وذلك بعد أن طلب منها أن تركب السيارة ورفضت، وحين تلاحظ له قيام الفتاة بتصويره توقف عن فعلته وظل يطاردها بسيارته، وطالب رواد السوشيال ميديا بسرعة ضبطه لمحاسبته على فعلته.