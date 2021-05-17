«الأورمان»: وزعنا الآلاف من كراتين المواد الغذائية بالمنيا خلال رمضان

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مكتب مشروعات الأورمان بالمنيا حقق خلال شهر رمضان المبارك إنجازات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الأهلى الخيري، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى توزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية واللحوم وفى المجال الطبي تم إجراء عمليات عيون وقلب بالإضافة إلى المساهمة فى زواج الفتيات اليتيمات.

وأكد «شعبان»، أن مكتب مشروعات الأورمان بالمنيا قدم كافة الدعم والعون لأبناء المحافظة في القرى والنجوع وخاصة القرى التي ينفذ فيها البرنامج الرئاسي حياة كريمة حيث وزع الالاف من كراتين المواد الغذائية من إجمالى 500 ألف كرتونة مواد غذائية خلال الشهر المبارك بالتعاون مع أكبر شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذبح وتوزيع لحوم بلدى.

وأوضح أنه تم المساهمه فى مساعدة زواج 1255 فتاة يتيمة بالقرى الأكثراحتياجا حيث تم اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات أهمها أن يكون تم عقد قرانها ووفاة عائلها وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني تجريه الأورمان لها.

وأضاف شعبان أنه فى المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم إجراء 9 آلاف و750 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة المنيا، ولمرضى القلب أجرت الجمعية عدد 3700 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين.

الجدير بالذكر أن الجمعية نجحت في إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على 932,729 مريض، وإجراء 208,987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127,186 نظارة طبية لغير القادرين.