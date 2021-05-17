تحرير 62 مخالفة لمخابز بلدية تتلاعب بمواصفات الإنتاج في المنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنون، مع الإلتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم خلال الحملات تحرير 72 مخالفة متنوعة، منها 62 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين «خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود سجلات»، بالإضافة لضبط 10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين «عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – عدم الالتزام بالمقررات التموينية».

وأعلن محافظ المنيا، استمرار مديرية التموين في استقبال وفرز الأقماح حيث تم توريد 154565 طن و619 كيلو من القمح، منها 59666 طن و368 كيلو بالبنك الزراعي، و27741 طن و576 بقطاع المطاحن، و67157 طن و675 كيلو بصوامع الشركة القابضة، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والزراعة، لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، وتمهيد كافة الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح ضمن الإجراءات الاحترازية مواجهة فيروس كورونا، أثناء عملية التوريد.

وأعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتاً إلى انه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.