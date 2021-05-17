تحرير 130 محضرا لعدم ارتداء كمامات بنطاق 6 مراكز في البحيرة

حملات مستمرة شنتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، منذ أول أيام عيد الفطر المبارك حتى اليوم الإثنين، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بجميع القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.

130 محضر مخالفة خلال حملات اليوم

أسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز «كوم حمادة، المحمودية، بدر، رشيد، كفر الدوار، أبو حمص»، خلال خامس أيام عيد الفطر، عن تحرير 130 محضرا لعدم ارتداء الكمامات وغلق 9 أماكن مخالفة.

حملات بمركز كوم حمادة

نفذت الوحدة المحلية بمركز كوم حمادة، حملات أسفرت عن غلق وتشميع عدد 5 منشآت، عبارة عن 3 قاعات أفراح وملاهي ومقهى بنطاق المدينة وقريتي بريم وبيبان.

حملات مدينة كفر الدوار

وفي مدينة كفر الدوار، شنت الوحدة المحلية برئاسة اللواء أحمد مرزوق، حملات مكثفة، اليوم الأثنين، استهدفت الكافتيريات والمقاهي والمحال التجارية، تم خلالها غلق وتشميع عدد 2 كافتيريا والتحفظ على عدد 33 شيشة.

حملات مدينة رشيد

وفي مدينة رشيد أغلقت الوحدة المحلية خلال حملات جهاز الرقابة والمتابعة، مقهى وضبط 4 شيش وتوقيع عدد 26 غرامة عدم ارتداء كمامة.

حملات مختلفة بمدن البحيرة

وفي مركز بدر، تم تحرير عدد 12 غرامة عدم ارتداء كمامة، وفي مدينة المحمودية، وجرى تحرير عدد 92 محضر مخالفة كمامات، أما في مركز أبو حمص، فتم غلق وتشميع محل مخالف.