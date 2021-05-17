إصدارات جديدة لهيئة قصور الثقافة.. تعرف عليها

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، خمسة كتب جديدة صدرت عن مشروع النشر بالهيئة، ومن المقرر أن تشارك الإصدارات الجديدة ضمن كتب الهيئة المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 30 يونيو المقبل إلى 15 يوليو 2021.

والإصدارات كالتالي: «رواية ممر إلي الهند تأليف إ . م فورستر، ترجمة راشدة رجب عن سلسلة آفاق عالمية رئيس التحرير الدكتور أنور إبراهيم، ومن سلسلة آفاق السينما كتاب السينما العالمية المعاصرة للدكتور وليد سيف، رئيس تحرير السلسلة الدكتور يحيي عزمي، ومن سلسلة حكايات مصر كتاب إسكندرية من تاني لسهير عبد الحميد، رئيس التحرير الدكتور كمال مغيث، ومن سلسلة إبداعات رواية إبراء تأليف خالد فوزي، والمجموعة القصصية للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق لمحمد البرمي، رئيس التحرير عمر شهريار».

في سياق متصل أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة الموسم المسرحي الجديد، والذي يشرف عليه المخرج هشام عطوه نائب رئيس الهيئة، وتنظمه الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث يتضمن الموسم هذا العام 126 عرضا مسرحيا لفرق القوميات والقصور والبيوت ونوادي المسرح، بالإضافة لعروض التجارب النوعية، وقد تم إنتاج 17 عرضا من إجمالي العروض وجار إنتاج الباقي منها.

وتقسم العروض على الأقاليم الستة التابعة للهيئة، حيث يقام بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي 28 عرضا، وبإقليم شرق الدلتا 24 عرضا، وبإقليم غرب ووسط الدلتا 24 عرضا، بجانب 21 عرضا بإقليم وسط الصعيد، و19عرضا بإقليم جنوب الصعيد، بالإضافة لعروض إقليم القناة وسيناء والتي يبلغ عددها 10 عروض.

من جانب آخر تستعد وزارة الثقافة لتنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في دورته الـ 52، والذي تنطلق فعالياته في الفترة من 30 يونيو المقبل إلى 15 يوليو 2021.