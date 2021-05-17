مخزون القمح بالبحيرة يتجاوز 200 ألف طن.. وتسهيلات للمزارعين

مازالت شون وصوامع محافظة البحيرة تستقبل سيارات توريد القمح، وسط زيادة ملحوظة في الكميات الموردة، حيث استقبلت الشون والصوامع كمية وقدرها 12601.370 طن، وأعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، وبلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم، 204699.256 طن قمح محلي.

تسهيلات استلام القمح بالبحيرة

تسهيلات كبيرة قدمها مسؤلو الصوامع للمزارعين أثناء عملية التوريد، تمثلت في صرف جميع مستحقاتهم المالية، وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول، وتجاوز المستهدف هذا العام.

مساحة القمح المنزرعة بالبحيرة

بلغت المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حتى اليوم الإثنين 17 مايو، 390 ألف فدان، من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، والتي تقدر بـ637 ألف فدان.

عدد الشون والصوامع بالبحيرة

يبلغ إجمالي عدد الشون والصوامع المخصصة لاستلام القمح هذا العام، في محافظة البحيرة، 37 صومعة وشونة، متمثلة فى 31 شونة، و6 صوامع مطورة، موزعة على مراكز المحافظة.

استعدادات البحيرة لموسم القمح

خطوات هامة نفذها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام، وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.