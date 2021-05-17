تعرف على أبرز معايير الالتحاق بمدارس رياض الأطفال التجريبية

أيام قليلة ويبدأ التقديم لتلقي طلبات الالتحاق بمدارس برياض الأطفال في المدارس الرسمية التجريبية، وتستعد المديريات التعليمية لتلقي طلبات التقدم للعام الدراسي المقبل في إطار معايير وشروط معينة.

ويوجد بعض المعايير التي جرى وضعها للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات (التجريبيات سابقا)، تستعرض «الوطن» أبرز هذه المعايير في السطور التالية:

معايير الالتحاق بمدارس رياض الأطفال التجريبية

التقديم للالتحاق بمدارس رياض الأطفال التجريبية يتم إلكترونيا على موقع المديريات التعليمية.

من المقرر أن يبدأ التقدم بداية من 1 يونيو المقبل ويستمر لمدة شهر من فتح باب التقديم.

عند تسجيل البيانات إلكترونيا يختار ولي أمر الطالب رغبتين.

يلتزم ولي الأمر بكتابة البيانات المطلوبة منه صحيحة وفق بياناته المدونة في بطاقة الرقم القومي.

كما يكتب ولي الأمر البيانات الخاصة بابنه أو بنته من تاريخ الميلاد ومحل الميلاد ونوعية المدرسة التي يريد الالتحاق بها والمحافظة.

اختيار التلاميذ يتم بشكل إلكتروني من خلال تنسيق يتم على مراحل متعددة.

يكون معايير القبول للطفل الأكبر سنا، ولكن لن يتم قبول طفل سنه تخطى الـ6 سنوات.

يبدأ التقديم من سن 4 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم.

تقدم المدارس التجريبية نفس مستوى الخدمة التعليمية في المدارس الخاصة.

تلتزم الوزارة بقبول كل من تخطى سن 5 سنوات في 1 أكتوبر 2021.

وتيسيرا على أولياء الأمور وتجنبا للزحام، جرى إتاحة التقديم لمرحلة رياض الأطفال وذلك للمدارس الرسمية للغات (تجريبي) والمدارس الرسمية المتميزة للغات (فيوتشر ـ المستقبل) عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

رابط التقديم للالتحاق بمدارس رياض الأطفال التجريبية

وأتاحت الوزارة لأولياء الأمور إمكانية التقديم إلكترونيا للالتحاق بمدارس رياض الأطفال التجريبية الرسمية من خلال هذا الرابط.