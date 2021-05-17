برلمانية: لقاءات متوقعة بين السيسي وشركات فرنسية لزيادة الاستثمار بمصر

قالت أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن العلاقات المصرية الفرنسية أصبحت وثيقة مؤخرًا، وجرت أكثر من زيارة متبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدة أن الزيارة الحالية تأتي في وقت حساس في ظل وجود تطورات في القضية الفلسطين وتحديات فيروس كورونا الاقتصادية بجانب دعم السودان اقتصاديا، مشيرة إلى أن السيسي سيحضر الاجتماع التمهيدي للاقتصاديات الأفريقية في ظل تحقيق مصر نموا اقتصاديا في أفريقيا خلال أزمة كورونا.

وأضافت «صابر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن» المذاع على فضائية «Extra News»، أن هناك تنسيقًا مصريًا فرنسيًا حول ملفات إقليمية دورية، مبينة أنه ستوجد لقاءات بين الرئيس السيسي وشركات فرنسية من أجل زيادة الاستثمار في مصر الفترة المقبلة.

وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من وجه الدعوة إلى الرئيس السيسي لحضور مؤتمر دعم السودان في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وفرنسا، مبينة أن مصر لها دور مميز تلعبه في القارة الأفريقية، وقد شاركت في دعم التحول الديمقراطي في السودان عقب ثورة ديمسبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير.

وأوضحت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن هناك تعاونا تقنيا وعلميا وعسكريا بين مصر وفرنسا لمحاربة الإرهاب، لافتة إلى أن التدريب المصري الفرنسي العسكري في المتوسط منذ فترة يعكس متانة العلاقات الفرنسية المصرية.

ولفتت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن مصر حريصة على توطين التكنولوجيا فيها وفي أفريقيا بشكل عام وهذا أمر استراتيجي.