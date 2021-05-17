حمدوك: شعب السودان قضى على الديكتاتورية والظلم والطغيان بثورته المجيدة

أعرب الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، عن خالص شكرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نيابة عن الشعب السوداني، لتنظيم مؤتمر دعم السودان في المرحلة الانتقالية، وهو مؤتمر مهم وتاريخي، فقبل سنتين خرج الملايين من الشعب السوداني للشوارع للشوارع للاحتجاج ضد الديكتاتورية والظلم والطغيان، الذي كانت تحكمه في ذلك الوقت، وقاموا بثورتهم.

وأضاف «حمدوك»، خلال كلمته في مؤتمر دعم السودان بالمرحلة الانتقالية في العاصمة الفرنسية باريس، أن الثورة السودانية مثلت علامة فارقة في تاريخ السودان المجيد، وبفضل هذه الثورة المجيدة التي قام بها الشعب السوداني عام 2018 فإن الديكتاتورية قد تم القضاء عليها ويعمل الشعب السوادني جاهدصا لدعم الديمقراطية ودعم القانون والتغلب على كافة الصعوبات الاقتصادية والسياسية والتي تواجهة خلال هذه الفترة الانتقالية حاليا.

وتابع: «لقد اتينا هنا اليوم لنعترف بقدرة هذا الشعب السوداني على البقاء وعلى بناء الديمقراطية، بالطبع الشعب السوداني، قد برهن على أنهم لا يريدون فقط القضاء على الديكتاتورية ولكنهم أيضا يرغبون في تعميق الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية في بلادهم في خلال هذه الفترة الانتقالية، وهناك خطة طموحة قد ارساها الشعب السوادني ومضوا نحو تحقيق الرخاء، هناك أهداف على رأس هذه الخطة وهي الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية».