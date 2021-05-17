«الصحة»: نستهدف تطعيم 10 آلاف مواطن من كورونا بأرض المعارض فقط يوميا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه من صباح غدًا الثلاثاء، سيتم زيارة عدد الرسائل الخاصة بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» التي تذهب للمواطنين، «كنا بنبعت حوالي 200 رسالة لكل وحدة صحية، هنبعت 250 رسالة لكل وحدة أو مركز، ومن 350 لـ400 رسالة لكل مستشفى، ونستهدف طبعًا في المركز الضخم في منطقة أرض المعارض، أن يُطعم 10 آلاف مواطن يوميًا».

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أنه جار البحث مع المحافظين في كل المحافظات، لتخصيص مراكز أو أماكن نستطيع من خلالها إقامة فيها مراكز ضخمة على غرار مركز أرض المعارض، من أجل استيعاب عدد كبير من المواطنين ذات منطقة كبيرة ومفتوحة، بها منطقة انتظار، تسمح بدخول أتوبيسات كما في أرض المعارض.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن هناك شائعة تردد بشأن أن المواطن يستطيع أن يذهب لمركز تلقي اللقاحات، ويتم تطعيمه دون أن يُسجل اسمه على الموقع الخاص بتلقي اللقاحات، «ده كلام غير صحيح، الأمر يتم من خلال منظومة عمل كاملة وموحدة على مستوى الجمهورية، موقع التسجيل للقاح كورونا هو الوحيد الذي يستطيع المواطن الدخول فيه بكل سهولة والتسجيل وتجيله رسالة بالموعد والمكان المخصص له».

وأردف أنه لن يتمكن أي مواطن من التطعيم إلا بهذه الطريقة وباتباع خطوات المنظومة «التسجيل ثم استقبال الرسالة بالموعد والمكان المخصص له ثم يذهب لتلقي اللقاح»، ويتم تحويل المواطن لأقرب مركز اليه، «المواطن وهو بيختار المكان بنوضح له على الموقع أن المكان ده فيه كثافة عالية أو كثافة قليلة، أو المكان بدون كثافة، لتسهيل على المواطنين تلقي اللقاح بشكل محترم وبشكل أدمي يستحقه المواطن، وطبعا مربوط بمدى توافر اللقاحات».