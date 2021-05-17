إيمانويل ماكرون: فرنسا سمحت بتخفيف ديون السودان وإعادة هيكلتها

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن الديون السودانية، فذكر أنه يجب أن يكون واضحًا في هذه النقطة، كونها تخص الالتزامات والتعهدات الفرنسية تجاه السودان، مؤكدًا أنه شرح في البداية، أنه يعمل على إعادة هيكلة الدين السوداني، وقبل ذلك علينا أيضًا، نصيغ معادلة من أجل تخفيف مديونية السودان.

وأضاف «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح برهان في العاصمة الفرنسية باريس، أن فرنسا قد سمحت بتخفيف الديون، وكذلك تأجيل المستحقات على السودان من أجل استكمال المسيرة، «هذه التعهدات قمنا بها اليوم خلال مؤتمر دعم السودان».

وأوضح رئيس فرنسا، أن هناك هناك تعهدات بريطانية وأمريكية بإعادة تقييم المستحقات المتأخرة بما يتعلق بالمديونية السودانية، وخلال الأسابيع الماضية لقد قمنا بالعديد من الاتصالات الهاتفية مع البنك الدولي والبنك الأفريقي من أجل أعادة هيكلة الدين السوداني وهذه الخطوات التي تبنناها يجب أيضًا أن تكون بصفة موازية مع إعادة هيكلة البنية التحتية في السودان.

وتابع: «إذا ليست هناك شروط قاسية لكن هناك تعاون مع الجميع من أجل أعادة هيكلة الدين السوداني من خلال برنامج منظم والتي تعهدت فرنسا خلال هذا المؤتمر من جانبها على الالتزامات تجاه السودان».