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«الصحة»: لدينا خطة لتطعيم السجناء ضد فيروس كورونا

كتب:

محمود البدوي
12:58 ص | الثلاثاء 18 مايو 2021
الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة كانت حريصة على تقديم التوعية الطبية والصحية للمواطنين خلال إجازة الأعياد في الأيام الماضية، والحملات هدفت لتوعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد مجاهد في الوقت ذاته، أن هناك تعاونًا مثمرًا مع وزارة الداخلية، حيث يوجد تنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية لتطعيم طلاب كلية الشرطة وتم الانتهاء من هذا، كما توجد خطة لتطعيم السجناء ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف «مجاهد»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، كما يجري التنسيق مع قطاعات الصناعة والبترول والبنوك لتوفير نقاط تمركزات لتطعيم العاملين بتلك القطاعات.

وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة أن هناك سيارات متنقلة تساعد المواطنين على تسجيل أسمائهم لتلقي لقاح كورونا، تكون هذه السيارة مرافقة للقافلة التي تطعم المواطنين أمام أماكن صرف المعاشات، مؤكدًا أن من يتلقى جرعتي لقاح كورونا يحصل على شهادة تفيد بتلقيه اللقاح يستخدمها عند السفر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن مصر بها 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا من أنواع مختلفة، وتم التعاقد على 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي وفي انتظار التوريد.

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