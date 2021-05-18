وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات مالية على 16 مسؤولا في ميانمار

أدرجت واشنطن، المزيد من أسماء أعضاء المجلس العسكري الحاكم في ميانمار على قائمة مالية سوداء بسبب الهجمات الدامية التي شنها الجيش ضد المدنيين في أعقاب انقلاب فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلن مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مالية على 16 شخصا ومجلس إدارة الدولة الذي أنشئ مؤخرا، فيما سيتم تجميد أي أصول مملوكة لأولئك الأشخاص في أي مكان يخضع للولاية القضائية الأمريكية، كما يمنع أي شخص داخل الولاية القضائية الأمريكية من إجراء أي معاملات مالية معهم.

الوزارة الأمريكية: جيش ميانمار مسؤول عن هجمات دامية ضد المدنيين

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان، إن جيش ميانمار مسؤول عن هجمات دامية ضد المدنيين وأنشأ مجلس إدارة الدولة لدعم الإطاحة غير القانونية بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا.

وشملت قائمة العقوبات الأمريكية، 13 عضوا في جيش ميانمار، 4 أعضاء في مجلس إدارة الدولة، بالإضافة إلى كبار أعضاء المجلس العسكري، وبينهم محافظ البنك المركزي ووزير التعاون الدولي ووزير التجارة.

وكان الجيش في ميمانمار، اعتقل في 1 فبراير الماضي، زعيمة البلاد أونج سان سو تشي، التي حقق حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» فوزا ساحقا في انتخابات 8 نوفمبر 2020، ما كان يضمن لحكومتها ولاية ثانية مدتها 5 سنوات، فيما ردت الولايات المتحدة على الانقلاب العسكري بفرض عدة جولات من العقوبات على المجلس العسكري.

وفي سياق متصل، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، على مشروع قرار غير ملزم ينص على تعليق فوري لصادرات الأسلحة إلى ميانمار وقادتها العسكريين، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وقال متحدث باسم منظمة «الأمم المتحدة» لوكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، إن مشروع القرار الذي صاغته ليختنشتاين بدعم من عدة أطراف في مقدّمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا سيُطرح لإقراره في جلسة حضورية ستعقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتّحدة، اليوم في الساعة الثالثة عصراً «08 مساءا بتوقيت القاهرة».