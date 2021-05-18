بينهم 11 مصريا.. تونس: إنقاذ 113 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل جربة

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس الاثنين، إنقاذ 113 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة من بينهم 11 مصريا، من الموت غرقا في عرض البحر قبالة سواحل جزيرة جربة جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إن وحدات جيش البحر أنقذت، في عرض سواحل جزيرة جربة، 113 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، موضحة أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم، هم 11 مصريا و46 شخصا من بنجلاديش، و29 سودانيا و22 أريتريا و2 من المغرب و2 من غينيا وشخص واحد من النيجر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت الدفاع التونسية، إلى أن أعمار المهاجرين تراوحت بين 15 و38 عاما وأنهم كانوا على متن قارب على وشك الغرق شمال شرقي منطقة تاقرماس على بعد حوالي 40 كيلومترا من سواحل جزيرة جربة من محافظة مدنين جنوب شرقي تونس.

وأضافت الوزارة التونسية، أنهم أفادوا أثناء التحقيق معهم بأنهم أبحروا، أمس الأول الأحد، من سواحل مدينة زوارة الليبية، بهدف إجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه السواحل الجنوبية الإيطالية.

خفر السواحل الليبي ينقذ 371 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ طرابلس

من جانبه، أنقذ خفر السواحل الليبي، 371 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات عربية وأفريقية مختلفة قبالة شواطئ العاصمة «طرابلس».

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية العميد مسعود عبدالصمد، إن زورق فزان التابع لإحدى دوريات خفر السواحل الليبية تمكن من إنقاذ المهاجرين بعد تلقيهم بلاغاً عن وجود 6 زوارق مطاطية في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، أطلقت نداء استغاثة.

وأشار عبدالصمد، إلى إنزال المهاجرين في نقطة قاعدة طرابلس البحرية، وجرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم.

بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا تعيد فتح مكتبها في طرابلس.. وعودة السفير ساباديل

وفي سياق آخر، أعادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، فتح مكتبها في طرابلس لمباشرة عملها، وقالت في بيان، أمس الاثنين، إن سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عادوا إلى طرابلس.

من جانبه، التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي أمس الاثنين، في العاصمة البريطانية «لندن» بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

وأكد كليفرلي، خلال اللقاء تأييد المملكة المتحدة لجهود البعثة الأممية والمبعوث الخاص لمساعدة الليبيين على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى العمل على تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل.