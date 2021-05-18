واشنطن تفرض عقوبات على 3 أفراد وكيان واحد على صلة بـ«داعش» الإرهابي

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، فرض عقوبات على 3 أفراد وكيان واحد على صلة بتنظيم «داعش» الإرهابي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن الأفراد والكيان الذين صنفوا، لعبوا دورًا مهمًا في ربط «داعش» بشبكة من المانحين الدوليين، ومكنوا التنظيم من الوصول إلى النظام المالي في الشرق الأوسط.

وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أنه بموجب هذا الإجراء، ستحظر جميع الممتلكات والمصالح لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، إلى جانب حظر جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو المقيمون داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة مع هؤلاء الأفراد.

القبض على المتهم الرئيسي في عملية «باردو» الإرهابية بتونس

وفي سياق آخر، تمكنت السلطات التونسية، فجر أمس الاثنين، من ضبط زورقين بحريين قبالة سواحل سوسة ونابل وعلى متنهما 27 تونسيا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا، من بينهم عنصر إرهابي خطير وهو المتهم الرئيسي في عملية «باردو» الإرهابية.

وقال المتحدث الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري بسوسة، كريم بلحوش في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا» للأنباء، إن عناصر الحرس البحري قاموا بإدخال التونسيين-تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عاما- إلى ميناء الصيد البحري بقليبية وإلى ميناء القنطاوي، وتم تسليمهم لفرقتي الإرشاد البحري بالمنطقة البحرية بنابل وبمركز الحرس البحري بالقنطاوي.

وكان 3 إرهابيين مسلحين اقتحموا في 18 مارس 2015، البرلمان التونسي ومتحف باردو، وقاموا بإطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا معظمهم من السياح وإصابة 47 آخرين بجروح، في أعنف عملية إرهابية شهدتها تونس بعد 2011، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي في ذلك الوقت، المسؤولية عن الهجوم على المتحف الوطني التونسي في باردو، وقال في بيان، إن الهجوم نفذه اثنان من عناصره وهما أبو زكريا التونسي وأبو أنس التونسي مدججين بأسلحتهما الرشاشة والقنابل اليدوية مستهدفين متحف باردو) الذي يقع ضمن المربع الأمني للبرلمان التونسي.