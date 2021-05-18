وزير التعليم: تدريس «الصينية» كلغة اختيارية العام المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مصر توفر لأبنائها لغات عديدة «اختيارية» كلغة ثانية لتمكينهم من التعامل مع العالم ولتمكينهم من اقتحام مجالات عمل جديدة في مصر وخارجها والكل يعلم أن اللغة الصينية أصبحت تدرس في العالم الغربي كله نظرا للتطور الهائل في آسيا عموما والاحتياج لها في المنافسة العالمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «محبي د. طارق شوقي» عبر تطبيق «واتس آب»، ردا على رأي إحدى أولياء الأمور الذي يفيد بأن تعدد اللغات يعني يضعف مستوى الطالب، قائلا: لا أتفق مع هذا أن اللغة الثانية اختيارية، مؤكداً: « نحن نجتهد لتوفير كل ما يمكن لتعليم أولادنا لمن يريد ذلك والامر اختياري وسوف يبدا بتجربة محدودة في 10 مدارس عامة فقط ومدرسة واحدة للتعليم الفني العام القادم إن شاء الله».

«شوقي»: سوف يكون هناك تدريب متكامل بشكل جديد لكل المعلمين المنوط بهم تدريس المناهج

وأوضح أن الوزارة تسابق الزمن رغم جائحة كورونا، لتأليف ومراجعة وطباعة وتوزيع هذه المناهج الجديدة في كل شيء، مؤكدا: «ولنتذكر أنها تنتج لأول مرة بالكامل وهو عمل ضخم للغاية وبإذن الله نبذل ما نستطيع ولا داعي للتحضير بالطريقة القديمة قبل العام الدراسي»، وذلك رداً على طلب إحدى أولياء الأمور بضرورة توزيع مناهج «جريد 4» مبكرا.

وأضاف: «اتركوا الأولاد، لو سمحتم، يتعلمون في المدرسة فقط لأن هذه هي فلسفة النظام الجديد ولا نريد تحويله للعادات القديمة في الحفظ والدروس والدرجات والامتحانات»، مشيراً إلى أنه سوف يكون هناك تدريب متكامل بشكل جديد لكافة المعلمين المنوط بهم تدريس هذه المناهج قبل العام الدراسي بوقت كافٍ وندعو الله أن تكون الأوضاع أفضل من ناحية جائحة كورونا.

ورد على سؤال إحدى أولياء الأمور في جروب «أولياء أمور مصر الآباء»، حول كيفية تمكن طلاب الشعبة العلمية من حل مسائل الفيزياء والرياضة طالما الامتحانات إلكترونية، قائلا: «وصلنا السؤال وسوف نرد عليه في آخر مايو مع كل تفاصيل الامتحانات».