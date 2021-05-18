سائق يقتل ابنته القاصر خنقاً بالحوامدية: «انتقمت لشرفي»

أقدم سائق في الأربعينيات من عمره على قتل ابنته المراهقة خنقاً، داخل منزل الأسرة بمنطقة الحوامدية، في محافظة الجيزة، بزعم سوء سلوكها، وأكد في اعترافاته أمام الأجهزة الأمنية، أنه قام بارتكاب الجرينة انتقاماً لشرفه.

وأثبتت التحريات والتحقيقات الأمنية أن الأب ارتكب جريمة قتل ابنته فجر اليوم الثلاثاء، عندما دخل إلى غرفتها وفوجئ بها تتحدث في هاتفها المحمول، وهرب من موقع الجريمة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه.

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث، بأن المتهم نفذ الجريمة وهرب، وأن والدة المجني عليها اكتشفت الجريمة وقت هروب زوجها، وعندما استغاثت بالجيران عثروا على الفتاة «أ.»، 16 سنة، جثة هامدة، فأبلغوا الشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث، لإجراء المعاينات والتحريات اللازمة.

وأوضحت التحريات أن عدداَ من شهود العيان وجيران الأسرة أكدوا عدم ملاحظتهم ما يفيد بـ«سوء سلوك» الفتاة المجني عليها، بعكس ما زعم والدها خلال التحقيقات، وأفاد الشهود بأن الأب حاول إجبار ابنته على الزواج برجل من خارج البلاد، وعد بمنحه مبالغ مالية لسداد الديون المتراكمة عليه، وعندما رفضت الفتاة طلبه قام بقتلها.

وبعد تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس الأب قاتل ابنته على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها، لبيان أسباب وفاتها، وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية.