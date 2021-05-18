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انطلاق الدورة الثالثة لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة أسوان

كتب:

عبد الله مشالي
12:00 م | الثلاثاء 18 مايو 2021
انطلاق الدورة الثالثة للأئمة والواعظات تحت عنوان الإرشاد النفسي والاجتماعي بجامعة أسوان

انطلاق الدورة الثالثة للأئمة والواعظات تحت عنوان الإرشاد النفسي والاجتماعي بجامعة أسوان

انطلقت فعاليات الدورة الثالثة التدريبية للأئمة والواعظات بكلية الهندسة جامعة أسوان، اليوم، تحت عنوان «الإرشاد النفسي والاجتماعي».

افتتح الدورة الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في حضور الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة والدكتور فريد عبد الظاهر منسق الدورة والدكتور محمد ابو الشيخ عميد كلية دار العلوم والمشرف علي تنظيم الدورة والدكتور محمد نجدي ابوطامع أحدالمحاضرين بالدورة .

وأكد الدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة  أهمية التدريب طبقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف الذي يهدف إلي تدريب الأئمة والواعظات، وقدم الدكتور أيمن عثمان التحية والتقدير لدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف رئيس الجامعة أن هذه الدورات تهدف إلى تأهيل الأئمة وتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية تجاه علوم القرآن والسنة النبوية ومختلف القضايا الدينية الراهنة، والعمل على زيادة الوعي والتثقيف تجاه القضايا الراهنة في عدة مجالات منها في علوم اللغة العربية ومجالاتها في علوم علم النفس، وفي مهارات التواصل وفن الإلقاء.

صقل مواهب الأئمة 

وأشار الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف من هذه الدورات العمل علي صقل مواهب الأئمة والواعظات والارتقاء بسلوكهم لأنهم يمثلون قدوة للمجتمع وتنمية قدراتهم علي مواجهة مستجدات العصر.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين عميد كلية الهندسة، أن الدورة تقام لأول مرة بقاعة المؤتمرات بكلية الهندسة والتي يراعي فيها تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل مواجهة فيروس كورونا وخاصة كلية الهندسة التي تتميز بموقعها القريب من موقف السيارات تسيرا علي الأئمة والواعظات الوافدين من مختلف مراكز محافظة اسوان.

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