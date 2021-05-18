أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الدقهلية اليوم

استقرت أسعار الطماطم والبطاطس، في أسواق الدقهلية وانخفض سعر الخيار الفلفل الأخضر بمعدل جنيه في الكيلو، ، وأعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، أسعار الخضروات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضروات

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضروات داخل وخارج السوق والمنافذ لكل كيلو جرام هي كما يلي:

فاصوليا خضراء: 7 جنيهات

باذنجان رومي : 6 جنيهات

قلقاس: 8 جنيهات

بصل أبيض: 4 جنيهات وبصل أحمر: 5 جنيهات

خيار: 7 جنيهات

فلفل أخضر: 7 جنيهات

جزر: 5 جنيهات

طماطم: 5 جنيهات

بطاطس: يتراوح السعر بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات

كوسة: 6 جنيهات

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام هو:

أناناس: 7 جنيهات

الموز: يتراوح السعر بين 12 جنيهات إلى 15 جنيهات

بطيخ : يتراوح السعر بين 20 جنيهات إلى 30 جنيهات

تفاح مستورد: يتراوح سعر الكيلو من 18 جنيهًا إلى 25 جنيهًا

ليمون: يتراوح السعر بين 17 جنيها إلى 20 جنيها

فراولة: يتراوح سعر الكيلو من 6 جنيها إلى 8 جنيهات

برتقال: يتراوح السعر بين 7 جنيهات إلى 10 جنيهات

جوافة : 8 جنيهات

كيوي: 25 جنيهًا للكيلو

خوخ: يتراوح السعر بين 12 جنيهات إلى 20 جنيهات

وتصدر الغرفة التجارية في الدقهلية نشرة يومية لأهم المنتجات التي يتم تداولها في الأسواق والمنافذ؛ للاسترشاد بها من أسعار الخضار والفاكهة، أو أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، والتي يجب أن يتعرف عليها المواطن حتى لا يتعرض لجشع أي تاجر خلال شراء احتياجات المنزل.