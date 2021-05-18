وصول مودة الأدهم للجنايات لحضور جلسة محاكمتها في الإتجار بالبشر

وصلت مودة الأدهم إلى مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لحضور جلسة محاكمتها في قضية اتهامهما بالإتجار بالبشر، وتغيب حنين حسام حتى الآن عن المحاكمة، حيث بعد صدور قرار بضبطها وإحضارها بالجلسة الماضية في القضية ذاتها.

كواليس الجلسة الماضية

الجلسة الماضية التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد أحمد الجندي، شهدت إحضار المتهمة مودة الأدهم من محبسها، فيما تغيبت «حنين»، وحضر المحامي الخاص بها، وطلب دفاع مودة الأدهم، إخلاء سبيلها بأي كفالة مالية، كما طلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من حكم محكمة الجنح الاقتصادية المُستأنفة، والذي قضى ببراءة حنين مما نُسب إليها وبتغريم مودة 300 ألف جنيه، في قضية الفيديوهات المُخلة.

المحكمة سمحت لمودة بالحديث

وخلال الجلسة، سمحت المحكمة للمتهمة مودة الأدهم بالحديث، وقالت «أنا بقالي سنة محبوسة، واترفدت من جامعتي وخسرت كل حاجة في حياتي، كل ده عشان بعمل فيديوهات، أنا معملتش حاجة غلط، هما كانوا فيديوهين بس مع طفلين، أنا معملتش حاجة، نفسي أشوف أمي».

ضبط وإحضار

وفي نهاية الجلسة الماضية، أصدرت المحكمة أمرا بالقبض على المتهمة حنين حسام عبد القادر، كما أجلت القضية لجلسة اليوم.