«عمال مصر» يشيد بقرارات الرئيس لدعم فلسطين

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تأييده لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة إعمار غزة نتيجة الأحداث الاخيرة، كما تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية اعادة الاعمار، إضافة إلى قرارات مماثلة لدعم الحق الفلسطيني.

وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان اليوم، إنّ القرارات والتوجيهات الرئاسية بدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي الجديد تأتي من منطلق عقيدة الشعب المصري في مساندة الحق الفلسطيني ضد الاحتلال وممارساته وانتهاكاته للأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف المراغي، أنّ عمال مصر يقفون خلف القيادة السياسية في قراراتها وتوجهاتها التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة الأشقاء الفلسطينين في محنتهم، مشيدا بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي خلال هذه الأيام إلى فرنسا، والتي تؤكد عودة دور مصر الريادي على الأصعدة كافة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمارن حسب ما صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.