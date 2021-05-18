«زراعة النواب» تؤكد سلامة البطيخ والخوخ بالأسواق: «كلوا واطمنوا»

أكد اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن جميع المحاصيل الزراعية المتداولة في الأسواق آمنة وتخضع لرقابة المعامل المركزية بوزارة الزراعة.

وقال "الحصري" فى تصريح لـ"الوطن": أن كل ما يتداول عبر السوشيال ميديا بشأن فساد وتلف بعض الفواكه مثل البطيخ والخوخ غير دقيق، لا سيما أن كلا من وزارتي الصحة والزراعة لم يثبت لديهما أية حالات تسمم لدى المواطنين نتيجة تناول هذه الأنواع من الفاكهة.

الحصري يؤكد سلامة "البطيخ والخوخ" في أسواق الجملة و التجزئة

واستطرد الحصري، قائلا: البطيخ والخوخ المتواجدين سواء في أسواق الجملة أو التجزئة آمنين، وادعو المواطنين لتناولهما دون قلق.

ولفت إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب تتابع عن كثب بصفة دورية مع وزارة الزراعة، كل المستجدات حول المحاصيل الزراعية المتداولة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسحب عينات من المنتجات الزراعية قبل طرحها بالأسواق المصرية للتأكد من سلامتها، وحال وجود أية مشكلات يتم سحب الثمار على الفور وهذا لم يحدث حتى الآن في ثمرتي "البطيخ والخوخ".

وشدد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أن هناك اتجاه خلال الفترة المقبلة يتم دراسته من قبل الحكومة، بشأن إنشاء معامل مركزية صغيرة ومتنقلة داخل أسواق الجملة والتجزئة، لأخذ عينات من المنتجات المعروضة وذلك لمزيد من الاطمئنان على توافر كل أشكال السلامة الصحية للمواطنين.

وقال إن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت رائدة في الأسواق العالمية ومشهود لها من المنظمات العالمية العاملة في مجال مراقبة الغذاء، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحبح من حيث الالتزام بمواصفات الجودة والسلامة، على حد قوله.

وحول جدول اعمال اللجنة البرلمانية الأسبوع المقبل، أكد النائب هشام الحصري أن لجنة الزراعة ستواصل مناقشة الموازنات الخاصة بوزارتي الزراعة والري.