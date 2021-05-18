تزامنا مع مواصلة الاحتلال غاراته على غزة، بدأ الفلسطينيون في جميع أنحاء إسرائيل والأراضي المحتلة، الثلاثاء، إضرابًا جماعيا نادر احتجاجا على السياسات الإسرائيلية، ودعما للقدس وغزة.

فيما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية غزة وأطلق مسلحون عشرات الصواريخ على إسرائيل من القطاع، ونقدم خلال التالي كل ما تريد معرفته عن الإضراب الشامل فى فلسطين لدعم القدس وغزة ضد العدوان الإسرائيلي.

ويتضمن كل ما تريد معرفته عن الإضراب الشامل فى فلسطين، أن يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، وفي ظل غياب المؤشرات على خفض التصعيد وتعثر جهود التهدئة، يتوقع أن يؤدي الإضراب العام والاحتجاجات المتوقعة إلى اتساع رقعة الصراع مجددا بعد موجة العنف الطائفي في إسرائيل والاحتجاجات في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة الأسبوع الماضي.

وبشأن كل ما تريد معرفته عن الإضراب الشامل في فلسطين، فقد دمرت غارات اليوم مبنى من ستة طوابق يضم مكتبات ومراكز تعليمية تابعة للجامعة الإسلامية، مخلفة ورائها كومة ضخمة من الحديد والكتل الخرسانة.

وبدت مشاهد الدمار من إحدى البنايات، وكأنها وادٍ ضخم من الأنقاض من الحديد وكتل الخرسانة.

وظهرت أكوام من المكاتب والمقاعد والكتب وأسلاك الكمبيوتر بين الأنقاض.

وقام السكان بالتنقيب وسط الأنقاض بحثًا عن متعلقاتهم.

وحذرت إسرائيل سكان المبنى في وقت مبكر، ودفعتهم للفرار في ظلام الفجر. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت دولة الاحتلال إن الغارة استهدفت المسلحين وأنفاقهم ومنصات إطلاق الصواريخ في أنحاء القطاع.

قال جمال حرز الله، أحد سكان المنطقة، "بدأ الشارع كله في النزوح، ثم دمار، وزلزال". "كانت هذه المنطقة بأكملها تهتز".

واندلع القتال العنيف في 10 مايو عندما أطلقت حركة حماس صواريخ بعيدة المدى باتجاه القدس دعماً للاحتجاجات الفلسطينية هناك ضد قمع الشرطة الإسرائيلية للمصلين في المسجد الأقصى، وتهديدات المستوطنين اليهود بإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية.

وقُتل ما لا يقل عن 213 فلسطينيًا في أسبوع الغارات الجوية، بينهم 61 طفلاً و36 امرأة، وأصيب أكثر من 1400 شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.