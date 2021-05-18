حيثيات الحكم على أحمد بسام زكي «متحرش الجامعة» بالسجن المشدد 8 سنوات

تنشر «الوطن» حيثيات معاقبة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب علاقة غير شرعية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا، التحرش بعدد من الفتيات، بالسجن المشدد 8 سنوات.

وأوضحت المحكمة، في حيثياتها: «أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفهية والاطلاع على الأوراق، استقرت هيئة المحكمة واطمئنت إلى ما وجدته من أوراق الدعوى، بحرصه على التعرف على الفتيات من خلال رسائل التواصل الاجتماعي بغرض إقامة علاقات غير شرعية معهن وبلغ عددهن 200 فتاة، إذا تعرف على الفتيات من خلال تطبيق الانستجرام، وتواصل معهن من خلال تطبيق الواتس أب، وحدثهم عن ميوله غير الشرعية، والتقى بإحداهن في أحد الأماكن العامة وصاحبها لمنزلها وسمحت له دون علم ذويها بالصعود على سطح العقار محل سكنها، وحال ذلك تحرش بها ولامس أجزاء من جسدها، والتقط بهاتفه صورا لهما، وعندما طالبته بإزالته أوهمها كذبًا بحذفها، وفوجئت بعد ذلك بتهديدها بنشر الصور، حال عدم رضوخها لرغباته غير المشروعة».

وأضافت الحيثيات، «أن المتهم تعرف على أخرى، من خلال تطبيق الانستجرام، وتبادل عبر الهاتف الأحاديث معها، وعبر لها عن رغبته غير المشروعة وطلب منها بعض الصور المخلة، وتقابل معها في أحد الأندية، ولمناسبة سفره طلب مقابلتها بالمجمع السكني الذي يقيم به، فصحبها إلى مكان بعيد عن الأعين، وتحرش بها والتقط عدة صور لهما معا بهاتفه، إلا أنها علمت بتواصله مع إحدى صديقتها ونجود علاقة بينهما، فعزمت على قطع علاقتها به».

وأكملت المحكمة، أن الأدلة أثبتت صحة الجريمة فى حق المتهم، كما أثبتت التحاليل تعاطى المتهم لمخدر الحشيش.

وبناء عليه عاقبت المحكمة المتهم بالسجن 3 سنوات عن التهمة الأولى بأمر الإحالة، والحبس سنة عن التهمة الثانية، والحبس 3 سنوات عن التهمة الثالثة، والحبس سنة عن التهمة السابعة عشر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبدالرشيد.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة، في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها «ملك.ع»، التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها «آلاء»، التي لم تبلغ 18 عامًا، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد متخذًا من سطح العقار «سكنها» مكانًا للتحرش بها وملامستها، مضيفًا قيام المتهم بهتك عرض الطفلة «جنة.أ»، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل مسكنه، بأن لامس جسدها في محاولة للتعدى عليها.