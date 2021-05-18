«حماة الوطن» يثمّن قرار الرئيس بتخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة

ثمّن حزب حماة الوطن، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن فيه تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وتدشين صندوق دعم غزة، كما تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وذكر الحزب أنّ مصر مساندة للدولة الفلسطينية منذ اللحظة الأولى، وهو ما بات واضحا في موقفها الرسمي من الأحداث الأخيرة التي قدمت خلالها كل الدعم للفلسطينين من فتح المستشفيات وتقديم إجراءات العلاج اللازم.

وأكد حزب حماة الوطن، أنّ عملية الإعمار دليل واضح على الموقف المصري القوي في مساندة القضية الفلسطينية، مشددا على أنّ مصر كانت وما زالت هي المدافع الرئيسي عن القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء الفلسطينين المشروعة في إقامة دولتهم والتمتع بحقوقهم.

وأضاف حزب حماة الوطن، أنّ الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية مؤيدا، وهو ما بات جليا في تأييد شعبوي عبر السوشيال ميديا لتحركات القيادة السياسية الخارجية في القضايا كافة والتي على رأسها فلسطين.

وجدد الحزب إدانته لما يحدث في قطاع غزة من عمليات القتل الوحشية الممنهجة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشيرا إلى أنّه ما زال يتابع عن كثب ما يؤول إليه الوضع في فلسطين ويدعم الشعب الفلسطيني، معلنا دعمه الكامل لكل المطالب والطرق التي يواجهون بها المحتل.