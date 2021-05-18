الطائفةُ الإنجيليةُ تشيد بقرار السيسي بتخصيص 500 مليون دولار لغزة

أعلنت الطائفةُ الإنجيليةُ داخل مصرَ برئاسه الدكتور القس أندريه زكي عن تأييده الكامل لكافة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الأشقاء في فلسطين بتخصيص 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة، ومشاركة الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار.

وأشادت الطائفةِ الإنجيليةِ بمصر بمبادرة رئيس الجمهورية في بيانها:« تشيدُ الطائفةُ الإنجيليةُ بمصرَ ، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكي، بكل فخرٍ واعتزازٍ، بمبادرةِ فخامةِ الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديمِ مصرَ مبلغ 500 مليون دولار لصالحِ إعادةِ الإعمارِ في قطاعِ غزة»

وأضافت: « نؤيدُ وندعمُ موقفَ الدولةِ المصريةِ، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مساندةِ الشعبِ الفلسطينيّ سياسيًّا واقتصاديًّا، للتأكيدِ أمامَ العالمِ أجمع بأنَّ مصرَ هي قلبُ الوطنِ العربيّ النابضُ بالأصالةِ والإنسانيةِ، ونشجعُ كافةَ الجهودِ التي يقومُ بها المجتمعُ الدوليُّ في هذا الشأنِ، ونصلي دائمًا من أجلِ أنْ يحفظَ اللهُ مصرَ ورئيسَها وشعبَها، من أجلِ سلامِ وطمأنينةِ المنطقةِ والعالمِ».