«أبوشقة» يشيد بقرار الرئيس إعادة إعمار غزة: رسالة حب وتقدير

أصدر المستشار بهاءالدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل أول مجلس الشيوخ، بيانا اليوم، بصفته رئيسا للحزب، وباسم مؤسسات الحزب وجموع الوفديين، يثمن فيه قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار لصالح إعادة الإعمار فى قطاع غزة، وقيام الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

ووجه «أبوشقة» التقدير والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مواقفه القوية الشجاعة وقراراته فى مواجهة الأزمات والتحديات والعمل بكل حكمة وقوة.

وأوضح «أبوشقة» فى بيانه، أن التبرع لإعادة الإعمار في غزة خلال هذا التوقيت له دلالات كبرى تفوق دلالاته المادية، لأنه رسالة واضحة بأن مصر كانت وما زالت وستكون إلى جوار الشعب الفلسطينى مؤيدة لحقه المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.

وقال رئيس حزب الوفد، إن ذلك هو ما يحقق الاستقرار والأمن لمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قرار مصر بالتبرع للأشقاء الفلسطينيين بناء على قرار الرئيس السيسى، ومواقفها الأخرى ومنها فتح معبر رفح واستقبال الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية لتلقى العلاج اللازم.

وأوضح «أبوشقة» أن قرار الرئيس بمثابة رسالة حب وتقدير واحترام للشعب الفلسطيني ودعما له، كما أنه رسالة واضحة وصريحة بأن مصر لم ولن تتخلى عن دورها الريادى في الوقوف إلى جوار أشقائها العرب وعلى هامتهم الإخوة الفلسطينيين، والعمل على عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين، بما يحقق ويعزز الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.