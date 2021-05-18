متى تبدأ العطلة القضائية في مصر 2021؟

في مطلع يوليو المقبل، تبدأ العطلة القضائية لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة، وتمتد لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر سبتمبر، على أن يجري العمل ثلاثة أيام في الأسبوع، بالتناوب بين المستشارين، وأن كل عضو هيئة قضائية له إجازة لمدة شهر كامل، يحددها في أي من شهر من الأشهر الثلاثة.

المادة 86

تأتي العطلة وفقًا لنص المادة 86 من قانون السلطة القضائية: «على أن تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازة القضاء، فلا يجوز أن تتجاوز شهرين بالنسبة للمستشارين وشهرًا ونصف الشهر بالنسبة لمن عداهم»، والذي تم تعديله بقرار من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، حيث وجدوا أن الإجازة طويلة جدًا، وأن شهرًا واحدًا يكفى، نظرا لكثرة القضايا.

العمل بالتناوب

تراكم القضايا دفع وزارة العدل إلى العمل في أشهر الصيف، على أن تكون الإجازات بالتناوب بين القضاة، ليحل قاضٍ آخر مكان زميله، بينما يظل العمل مستمرا طوال العام في المحاكم ذات الدوائر المستعجلة، وتعمل الدائرة الاستئنافية في شهري يوليو وأغسطس 3 أيام كل شهر، بدلًا من أسبوع في الأيام العادية، لأن بقية أيام الشهر توزع فيها القضايا على أعضاء الدائرة لقراءتها، كما تنطبق المادة سالفة الذكر، على دوائر الإرهاب التي تنعقد بمعهد أمناء الشرطة في معهد أمناء الشرطة بطرة.

الحركة القضائية

ويترقب القضاة وأعضاء النيابة العامة الحركة القضائية المتعلقة بالترقية والتعيين، ويختص مجلس القضاء الأعلى بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة وأعضاء النيابة العامة، وفقًا للمادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية، وتتم الحركة القضائية على ثلاث مراحل (تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية -ترقية قضاة النقض والاستئناف- ترقية وندب أعضاء النيابة العامة.