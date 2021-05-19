مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-5-2021 في مصر

يهتم الكثيرون بمعرفة أداء الصلاة في أوقاتها، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء، مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في عدد من المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة اليوم، الأربعاء الموافق 19 مايو الحالي، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:18 صباحًا.

أذان الظهر: 11:50 صباحًا.

أذان العصر: 03:27 مساءً.

أذان المغرب 06:43 مساءً.

أذان العشاء: 08:12 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:22 صباحًا.

أذان الظهر: 11:57 صباحًا.

أذان العصر: 03:36 مساءً.

أذان المغرب: 06:52 مساءً.

أذان العشاء: 08:22 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:16 صباحًا.

أذان الظهر: 11:50 صباحًا.

أذان العصر: 03:28 مساءً.

أذان المغرب 06:44 مساءً.

أذان العشاء: 08:14 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:17 صباحًا.

أذان الظهر: 11:52 صباحًا.

أذان العصر: 03:31 مساءً.

أذان المغرب 06:47 مساءً.

أذان العشاء: 08:17 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:15 صباحًا.

أذان الظهر: 11:51 صباحًا.

أذان العصر: 03:30 مساءً.

أذان المغرب 06:46 مساءً.

أذان العشاء: 08:16 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:22 صباحًا.

أذان الظهر: 11:51 صباحًا.

أذان العصر: 03:25 مساءً.

أذان المغرب 06:41 مساءً.

أذان العشاء: 08:08 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:28 صباحًا.

أذان الظهر: 11:51 صباحًا.

أذان العصر: 03:21 مساءً.

أذان المغرب 06:38 مساءً.

أذان العشاء: 08:03 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 03:27 صباحًا.

أذان الظهر: 11:48 صباحًا.

أذان العصر: 03:17 مساءً.

أذان المغرب 06:34 مساءً.

أذان العشاء: 07:59 مساءً.