اليوم ثاني جلسات محاكمة «سفاح الجيزة».. ينتظره حكم رابع بالإعدام

تعقد اليوم محكمة جنايات الجيزة بسجن أكتوبر المركزي ثاني جلسات محاكمة قذافي فرّاج عبدالعاطي الشهير إعلامياً بـ«سفاح الجيزة» في قضية اتهامه بقتل زوجته فاطمة زكريا وإخفاء جثمانها بعدما أزهق روحها ونقل جثتها في «ديب فريزر» إلى الشقة التي دفن فيها الجثمان.

ثلاثة أحكام إعدام وفي انتظار الحكم الرابع

يذكر أنّ «قذافي» تمت محاكته في أربع قضايا قتل مع سبق الإصرار والترصد وصدر ضده ثلاثة أحكام إعدام وفي انتظار الحكم الرابع، حيث نظرت جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة «قذافي» في قضية قتل زوجته في 16 فبراير الماضي وتم تأجيلها للاطلاع، وكانت هيئة المحكمة قد قامت بفض الأحراز في الجلسة التي عقدت داخل إحدى القاعات في سجن أكتوبر المركزي في 22 من شهر فبراير، والتي كانت عبارة عن عدد من مقاطع الفيديو ظهر خلالها المتهم وهو يدلي باعترافات تفصيلية عن جرائمه الأربع، حيث أقدم سفاح الجيزة على قتل زوجته وشقيقة إحدى زوجاته وصديقه وعامله في متجره، كما أرشد عن أماكن الدفن التي أعدّها لإخفاء معالم جريمته.

السفاح دفن ضحاياه في شققه لإخفاء جريمته

كما تضمن المقطع المصور والذي كانت مدته نحو 37 دقيقة تمثيل «قذافي» لجميع جرائمه وطريقة القتل ونقل جثمان المجني عليهم وكيفية إعداد حفر الدفن التي كان يقوم بتجهيزها بنفسه داخل شقق كان يمتلكها داخل أحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث دفن المتهم جثمان ثلاث من ضحاياه في المنطقة ذاتها باستثناء الضحية الرابعة، إذ قام بقتلها في محافظة الإسكندرية داخل أحد المخازن في منطقة العصافرة ودفنها داخل غرفة في المخزن ذاته.

وظهر «سفاح الجيزة» للمرّة الأولى مرتدياً البدلة الحمراء في الـ27 مارس الماضي، عقب صدور ضده أول حكم إعدام في 24 من الشهر ذاته في قضية قتل صديقه محمد رضا عبداللطيف، ليصدر بحقه حكم الإعدام الثالث في الخامس من أبريل في قضية قتل إحدى العاملات في متجره وتدعى «ياسمين».