خطوات لضبط عداد الكهرباء وتجنب استهلاك الشحن

يواجه الكثيرون مشكلة عند شحن كارت عداد الكهرباء حيث لا يستقبل العداد الرصيد الجديد عليه، كما أنهم يواجهون بعض المشكلات التي تؤثر بالسلب على قيمة الشحن بعداد الكهرباء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أبرز النصائح والخطوات التي يمكنك اتباعها لضبط التوقيت داخل العداد لتجنب استهلاك قيمة الشحن أو الرصيد بالعداد.

خطوات ضبط العداد والشحن

- قم بإدخال البطاقة في العداد لتسجيل بيانات العداد بالضغط على الزر الأسود المتواجد أسفل الغطاء اللولبي.

- من المهم أيضا تصفير العداد ببطاقاتي إعادة الضبط لمسح ذاكرة العداد.

- ثم ادخل بطاقة الكارت الخاص بقراءة البيانات بالضغط على الزر الأسود أسفل غطاء العداد لإعادة تسجيل بيانات العداد.​

- وفي ذات الصدد، يتعرض البعض لرفض العداد مسبق الدفع «أبو كارت» استقبال أو الاستجابة لقيمة الشحن الجديدة التي يتم إدخالها لضمان عدم فصل التيار، وهنا تعمل إدارة الكهرباء على تهيئة العداد لاكتشاف العيب أو الخطأ التقني أو الفني به، وفقا ما أكده مصدر بوزارة الكهرباء لـ«الوطن».

- وفي حال عدم استجابة العداد لمحاولات الشحن يتم استبدال العداد على نفقة الشركة.

وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تركيب ما يقرب من 30 مليون عداد مسبق الدفع خلال السنوات القادمة وذلك في إطار عملها على توفير الوقت والجهد على جموع المواطنين وعدم وجود شكاوى من الفواتير ممثلة فى القراءات الخاطئة وغيرها.

طرق شحن كارت العداد

- هناك طريقة لشحن كارد العداد من منفذ فوري

- أفرغ الكارت بإدخاله فى عداد الكهرباء، بعد التوجه إلى أقرب منفذ لفوري.

- اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها.

- أدخل الكارت فى ماكينة فوري وسيجري الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.

- اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى.

- أفرغ قيمة الشحن في عداد الكهرباء بوضع الكارت ثم سحبه ثم اضغط على زر العداد لتظهر لك القيمة المادية المتاحة.