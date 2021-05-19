سائق ينهي حياة زميله بسبب حمولة السيارة بالمطرية

فرد واحد لإنهاء حمولة سيارة أجرة سرفيس لتتجه من موقف سيارات المطرية إلى أرجاء القاهرة لإنزال كل شخص إلى قبلته التي يتجه إليها، كان هو السبب أيضا لإنهاء حياة سائق لآخر بسبب حمولة السيارة.

مقتل سائق

بداية الواقعة كانت في تمام السابعة مساء من يوم 16 يونيو من العام الماضي، عندما قام المتهم «حسام. م. ك، 37 عاما، سائق سيارة أجرة سرفيس»، بقتل المجني عليه «هشام. م. ال، سائق»، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح وقتل المنية، ولتشبسه بفكرته الواهية والتي دلته في سبيله على قتل المجني عليه وتحقيقا لذلك الغرض توجه بحيث علم بمكان تواجده وتشاجرا معه مصمما على تحقيق غايته، وما أن تم إنهاء تلك المشاجرة بمعرفة المارة بالطريق العام حتي توجه إلى محل سكنه واستل سلاح أبيض «سكين»، وعاد لمكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفر به حتى طعنه غدرا بعدة طعنات استقرت بمختلف أنحاء جسده حتى خارت قواه وسالت دماؤه أرضا محدثا إصابته التي أودت بحياته.

بلاغ

وتبلغ لقسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بحدوث مشاجرة بين شخصين قام على إثرها أحدهم بقتل الآخر، على الفور انتقلت قوة من القسم وتبين صحة البلاغ، وتم إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهم، وتقديمه للنيابة العامة.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه تعزي إلى الإصابات الطعنية بالعنق وما أحدثته من قطوع حادة للأوعية الدموية الرئيسية المغذية لهم ونزيف دموي والذي تسبب في حدوث الوفاة.

وثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيمائية بمصلحة الطب الشرعي، تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر.

المتهم كان تحت تأثير مخدر الحشيش

وثبت بتقرير المجلس القومي للصحة النفسية إدارة الطب النفسي الشرعي، أن المتهم لا يوجد في الوقت الحالي أو في وقت ارتكاب الجريمة أي أمراض دالة على اضطراب نفسي أو عقلي يفقده أو ينقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب، وأنه كان تحت تأثير مخدر الحشيش حال ارتكابه للواقعة كما جاء بإقراره أمام لجنة الفحص، وحيث إن تلك الأعراض هي من تأثير المادة المخدرة التي تناولها بإرادته دون أي قهر عليه في تناولها أو جهالة منه.

اعتراف المتهم بجريمته

وأقر المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه للجريمة على خلفية حدوث مشاجرة بينهم في وقت سابق على حمولة السيارة بموقف المطرية، وبدورها أحالته النيابة لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية والتي قررت تأجيل القضية لجلسة 22 سبتمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل عبدالهادي وعضوية المستشارين ياسر أبو العينين بركات ومحمد صالح أبو حسن وأمانة سر يوسف زهدي وبهاء طنطاوي.