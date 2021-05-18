كرم جبر: «مصر لن تتخلى عن فلسطين.. وإسرائيل تنفذ جرائم وحشية ضد الشعب»

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، هي تأكيد على الدور الاستراتيجي لمصر في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لم تبخل يوما عن القضية الفلسطينية ولن تتخلى عن الفلسطينيين، وتحشد المجتمع الدولي من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية، موضحا أن الأموال لن تذهب إلا من أجل إعادة إعمار الغزة مع تولي شركات المقاولات المصرية المسؤولية من أجل مساعدة الأشقاء في فلسطين.

وأضاف «جبر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة الآن» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر قادرة على ضبط إنفاق الـ500 مليون دولار ليتم إنفاقها في محلها، مؤكدا أن مصر تسعى في مسار السلام مع دعم الأشقاء في غزة التي تعد برميل بارود، مع السعي لإيجاد خطة عربية عاجلة، مع توجيه نداء إلى العالم من أجل حل أزمة شعب يعاني منذ 50 سنة، وهي أزمة متكررة في ظل استخدام إسرائيل قوة باطشة وتقتل أطفالا في صور تهتز لها الإنسانية، منوها بأن إسرائيل تستعرض قوتها على شعب أعزل ولم تقض على صواريخ حماس وتستهدف أهدافا مدنية، وسط مناشدة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجوم بربري، مثنيا على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق تحركاته الواعية، مع توجيه التحية إلى وفد المخابرات العامة الذي يبذل مجهودا لحقن الدماء بين الطرفين وسط عناد، حيث إسرائيل تهدم بيوت الفلسطينيين وحماس تطلق الصواريخ، من أجل إخراج القضية الفلسطينية من ثلاجة الموتى، لأنه لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحل القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الهجوم على مصر يعد داءً عربيا قديما موجودا منذ عام 1967، مبينا أن الجيش المصري غير مقصر ولا يخوض حروبا لا قبل لها، لأن زمن الحروب قد انتهى، مبينا أن من ينادي بالحرب يستخدم مزايدات من جانب قيادات فلسطينية تسكن في فنادق 5 نجوم بعيدا عن غزة ولا تقوم إلا بالنضال الكلامي وتستخدم الحرب الصوتية على مصر، لافتا إلى أن مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما لم يقدمه شعب آخر ودخلت في حروب طاحنة من أجل القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر تعرضت إلى غارات من جانب جهات فلسطينية، ولكنها لم تتخلَ أبدا عن دعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني متابعا: «هناك مزايدة رخيصة من جماعة الإخوان الإرهابية على موقفها من دعم فلسطين، وبيقولوا ليه بتقدموا فلوس.. مش دول إخواتنا مسلمين ومن حقنا نساعدهم وإنتوا بتقعدوا تقولوا بنساعد القضية الفلسطينية، وأنت بتوع الدعوة بقى زي ما خرج واحد قال على القدس..رايحين بالملايين ونفس الشعارات في حرب 48 ولم يذهبوا، وكل حركات النصرة وغيره لم تهاجم إسرائيل وتهاجم الجيش المصري، مصر تريد وقف إطلاق النار، لأن نتنياهو عايز يزود شعبيته ولازم نفوت عليه الفرصة مع تطبيق حل عادل للقضية الفلسطينية ليحصل الشعب الفلسطيني على حقه في الحياة».