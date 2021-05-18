والد شهيد: «أتمنى عرض المسلسلات الوطنية طوال العام.. وأحمد عز شكرني»

قال المهندس صلاح الدين محمد، والد الشهيد عمرو صلاح، إن استشهاد ابنه فخر له، مبينا أن زوجته تبكي طوال الـ24 ساعة، لكن الله منحه القوة، لافتا إلى أن مسلسل «الاختيار2» عكس جرأة الأبطال الذين استشهدوا، موضحا أن ابنه كان ينزل من البيت ولا يخبره بتفاصيل العمل، مشيرا إلى أنه لم يعرف تفاصيل عمله إلا بعد وفاته، مؤكدا أن المسلسل عكس بطولات وزارة الداخلية، موضحا أن يجب عرض المسلسلات التي تخلد الأبطال طوال العام ليعرف الشباب ماذا يحدث في البلد، لافتا إلى وجود انتقادات أثناء شراء الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسلحة، ولكن علمنا أهمية هذا السلاح في الوقت الحالي، مستطردا «لو اتعرضت المسلسلات الوطنية دايما كل شب هتخده الجدعنة».

وأضاف «محمد» خلال استضافتها في برنامج «الحياة الآن» المذاع على فضائية «الحياة» وتقدمه الإعلامية لبنى عسل اليوم الثلاثاء، «فخور إن ابني شهيد، عندي بطل، عمرو كان مبتسم متعاون، وجالي شكر من الفنان أحمد عز لما خد جايزه عن فيلم الخلية، وقال أنا بهدي الجايزه للشهيد عمرو صلاح، وجه عزاء ابني، وأبطال الواحات كلهم ولا واحد فيهم متزوج وبنعتبر بعضنا أسرة واحدة».

فيما قالت السيدة سوزان عبد المجيد، والدة الشهيد إسلام مشهور، إنها انهارت عند رؤية الممثل الذي يؤدي دور نجلها في أول حلقة من حلقات مسلسل الاختيار 2 لأنه يشبه نجلها بصورة كبيرة حيث كان الممثل يقوم بنفس تسريحة الشعر والوقفة وحركات جسمه، مبينة أنها تواصلت مع الممثل لتشكره لأنه أدى نفس حركات ابنها ونفس تسريحات شعره، وبكت قائلا: «حسسني بابني بس أنا راسي مرفوعة بيه وفخورة بيه وهو شرف بلده».

فيما ذكرت السيدة حمدية أبو العنين، والدة الشهيد ماجد عبد الرازق، أن المسلسل عكس تضحيات نجلها الذي نزل إلى العمل بعد 10 من وضع زوجته لطفل، لافتا إلى أن المسلسل عكس إنسانيته المرتفعة.