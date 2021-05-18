البابا تواضروس يضع خطة عمل المستشفيات الكنسية بالإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أعضاء مجلس الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالإسكندرية، لمناقشة وتقييم إيجابيات وسلبيات الفترة الماضية، ووضع خطة عمل لتحديات الفترة المقبلة.

وألقى البابا تواضروس، كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للدور الذي تقدمه الأمانة العامة وعن كيفية تقديم خدمة «مجودة»، كما قدم القمص «أبرآم إميل» وكيل البطريركية بالإسكندرية نبذة سريعة عما قدمته خدمة الأمانة العامة للمستشفيات من خدمات طبية متنوعة، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

في سياق متصل، التقى البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ وذلك لتبادل التهاني بالأعياد.

وحضر اللقاء أصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

وكان البابا قد التقى في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية فريق «بي أرشي أنجليوس» كشافة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكفر عبده.

وجاء ذلك بحضور القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والقس رافائيل أنيس كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بكفر عبده.

وقال القمص أبرآم إميل، إن البابا قد اطمئن على خدمتهم بالكنيسة وافتقدهم بشكل أبوي، وفي نهاية اللقاء قدم الفريق هدية تذكارية لقداسته، والتقطوا معه الصور التذكارية معه.

وجاء ذلك بعدما ترأس البابا تواضروس، خلال أبريل الماضي، صلوات واحتفالية اليوبيل الذهبي بمرور 50 عامًا على إنشاء كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل شرق الإسكندرية، وذلك في ثالث زيارة للبابا لمدينة الإسكندرية خلال العام الجاري حينها، قبل أن ترتفع عدد الزيارات إلى 4 حين ترأس صلاة أحد الشعانين من كاتدرائية بشاير الخير 3، وفي الزيارة الخامسة ترأس قداس خميس العهد من دير مارمينا العجائبي بكنج مريوط غرب الإسكندرية.