بعد إصابته بآلام حادة في الظهر.. من هو رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين؟

نُقل الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس الثلاثاء، إلى مستشفى هداسا في القدس لتلقي العلاج إثر معاناته من آلام في الظهر، حسبما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن ريفلين خضع لفحوصات طبية في المستشفى بسبب آلام الظهر الحادة و«غير العادية» التي عانى منها في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أنه يتلقى حاليا العلاج وسيخضع لمزيد من الفحوص الطبية.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن رؤوفين ريفلين:

1- ولد ريفلين عام 1939 في حي «رحافيا» في القدس.

2- والده البروبيسور يوسف يوئيل وأمه راحيل، وكلاهما من عائلة ريفلين التي هاجرت إلى فلسطين عام 1810.

3- أب لأربعة أبناء وجد لتسعة آخرين.

4- نباتي في طعامه منذ نحو ثلاثين عاما.

5- درس ريفلين في الكلية العبرية في القدس.

6- في عام 1957 التحق بجيش الاحتلال الإسرائيلي وخدم فيه كضابط استخبارات.

7- عمل ريفلين حتى انتخابه للكنيست، كمحام، مستشارا قانونيا لنادي «بيتار القدس» الرياضي.

8- عضو في مجلس إدارة شركة «إل عال»، ورئيسا لمؤسسة الصحة والسلامة، وعضوا في مجلس إدارة مسرح الخان ومُتحف إسرائيل.

9- انتخب ريفلين، أول مرة، نائبا في الكنيست الثانية عشرة (1988 – 1992) ممثلا عن كتلة «الليكود»، ثم أصبح عضوا في كل من: لجنة الخارجية والأمن، ولجنة الدستور، ولجنة القانون والقضاء، ولجنة الكنيست ولجان برلمانية أخرى، وفي عام 1993 تنافس ريفلين، للمرة الثانية، في الانتخابات التمهيدية في فرع «الليكود» لانتخاب مرشح الحزب لرئاسة بلدية القدس، غير أنه خسر المنافسة لصالح إيهود أولمرت الذي انتخب بعد ذلك ببضعة أشهر رئيسا للبلدية.

10- في العاشر من يونيو 2014 انتخب ريفلين رئيسا لإسرائيل، ومع انتخابه لهذا المنصب أعلن التزامه بالعمل على المحافظة على إسرائيل كدولة «يهودية وديمقراطية، ديمقراطية ويهودية»، والسعي إلى تعزيز الشراكة بين الشرائح المختلفة في المجتمع الإسرائيلي وإرساء المساواة بين مواطنيها.