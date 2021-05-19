«نوم تحت القطر وإتلاف ترام».. جنون الرغبة في حصد المشاهدات ينذر بكوارث

جنون حصد المشاهدات على مواقع «التيك توك ويوتيوب»، بغرض تحقيق المكسب السريع السهل، كان سببا في قيام البعض بتقديم بعض المقاطع المبتذلة، بل وتجاوز آخرون في تقديم مقاطع فيديو بالاعتداء على ممتلكات الدولة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في وقوع كارثة يتضرر منها الآخرون.

الاعتداء على ترام الإسكندرية

تلك الرغبة في حصد المشاهدات كانت سببا لمجموعة من الشباب بإيقاف ترام الإسكندرية الشهير ويسخرون من سائقه، وظهر في الفيديو 4 شباب تحت سن 18 عاما، يقومون بإيقاف الترام، بمحطة جناكليس، والقيام برش بعض المواد على زجاج الترام والسخرية من سائقه، وكأنهم يقومون بمسح الزجاج على غرار «السايس» في جراج السيارات.

وقام آخر بعد ذلك بالاشارة إلى السائق بسخرية مطالبا منه مبلغ مالي قائلاً: «فيف باوند بليس» أي يطلب 5 جنيهات، فيما اتجه آخرون إلى الباب الخاص بالعربة الأولى محاولين الدخول إلا أنهم لم يستطيعوا كونها عربة السيدات، فلم يجدوا شيئا يفعلونه سوى استمرار السخرية وإحداث تلفيات بعربات الترام من الخارج.

النوم أسفل القطار

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تشهد اعتداء على ممتلكات الدولة بغرض حصد المشاهدات، ففي قرية «العصافرة» مركز المطرية، بمحافظة الدقهلية، قام 3 طلاب ببث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، ويوتيوب» بقيام أحدهم بالاستلقاء على شريط السكة الحديد بمحطة سكة حديد العصافرة، وقيام آخر بتصويره.

واعترفوا أنهم فعلوا ذلك من أجل تحقيق مكاسب مالية من المشاهدات، وفور بث الفيديو تسبب في موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوعد وزير النقل بالقبض عليه، إلا أن الشاب دافع عن نفسه مؤكدا أن الفيديو ليس حقيقيا وأنه تضمن مونتاج يظهره كأنه نائم تحت القطار، وألقت الجهات الأمنية القبض عليهم يوم الاثنين الماضي.