عاجل.. انهيار جزئي لعقار غرب الإسكندرية وإخلاء 6 أسر (صور)

انهارت منذ قليل، أجزاء من عقار قديم مكون طابقين، بمنطقة كوم الشقافة غرب الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، وذلك دون حدوث أى إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حى غرب الإسكندرية يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 حارة عز بكوم الشقافة، وانتقل مسؤولو الحي وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي وطابقين علويين، وانهيار أجزاء من الطابق الثالث حتى سطح الأرض، دون حدوث أي إصابات.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن العقار تقطنه 6 أسر بإجمالي 18 فردا متضررا، وتم نقلهم بسيارات الحي إلى مقر إيواء مؤقت بمدرسة الإخلاص الإعدادية.